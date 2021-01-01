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बजट की 5 अच्छी और 5 बुरी बातें:कोरोना के डर से सेहत पर रहा फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च से मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

नई दिल्ली23 मिनट पहले
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अगले साल का बजट आ गया है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं समेत खेती-किसानी को लेकर कई बड़े-बड़े ऐलान किए हैं। इसमें नई योजनाओं की लॉन्चिंग और पुरानी योजनाओं को जारी रखना शामिल है। बजट के पढ़ने और विशेषज्ञों की राय के आधार पर हम आपको बजट की 5 अच्छी बातें बता रहे हैं।

बजट की 5 अच्छी बातें

1. PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना: सरकार ने बजट में हेल्थ सेक्टर पर खास फोकस किया है। इसमें 64,180 करोड़ रुपए की नई PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शामिल है। इस योजना से 70 हजार गांवों के वेलनेस सेंटर को मदद मिलेगी।

  • कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए। मिशन पोषण 2.0 लॉन्च होगा।
  • हेल्थ सेक्टर पर अगले पांच सालों में 2.23 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

असर: गांवों में रहने वाली देश की करीब 60% से ज्यादा आबादी को लाभ होगा।

2. रेल, सड़क, बस और मेट्रो: सरकार ने रेल, बस, सड़क और मेट्रो को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। शहरी इलाकों में 20 हजार नई बसें चलाई जाएंगी। टियर-2 शहरों में लाइट मेट्रो और नियो मेट्रो चलाई जाएंगी। इटारसी-विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाया जाएगा।

  • अगले साल तक 8500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट आवंटित किए जाएंगे।
  • रोड मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपए, रेलवे को 1.1 लाख करोड़ रुपए मिले।

असर: इससे देशवासियों को बेहतर और विश्वस्तरीय परिवहन सेवाएं मिलेंगी।

3. इनकम टैक्स में बढ़ोतरी नहीं: कोरोना के कारण सरकार की आय में कमी आई थी, जबकि खर्च में बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसे में इनकम टैक्स में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।

  • करदाताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। नए करदाताओं को भी राहत।
  • 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन करदाताओं को टैक्स में छूट।

असर: देश में करीब 6 करोड करदाता हैं। इसमें से करीब 3 करोड़ व्यक्तिगत करदाता हैं।

4. इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस: सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस किया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए 7400 प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। 13 सेक्टर्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को लाया जाएगा।

  • अगले 3 साल में देशभर में 7 टैक्सटाइल पार्क बनाए जाने की योजना।
  • इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए नया बैंक बनाया जाएगा।

असर: देश में कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे।

5. सस्ती ज्वैलरी खरीद सकेंगी महिलाएं: ज्वैलरी की शौकीन महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने सोना-चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया है। हालांकि, सरकार ने 2.5% का अतिरिक्त कर लगाया है।

  • अब सोना-चांदी के आयात पर कुल 10.75% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी।
  • कस्टम ड्यूटी में कटौती से ज्वैलरी की कीमतों में कमी आएगी।

असर: करीब 50 करोड़ महिलाएं सस्ती दर पर ज्वैलरी खरीद सकेंगी।

यह अच्छी बातें कृषि एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा, क्रेडाई के नेशनल चेयरमैन जक्षय शाह, इमामी लिमिटेड के डायरेक्टर हर्ष अग्रवाल से बातचीत के आधार पर तय की गई हैं।

नौकरी के मोर्चे पर युवा फिर खाली हाथ

दैनिक भास्कर ने कई दिग्गजों से बजट की बुरी बातों को लेकर भी बात की। लेकिन इन्होंने अपना नाम देने से इनकार कर दिया। इस बातचीत के आधार पर हम आपको बजट की पांच बुरी बातें भी बता रहे हैं।

बजट की 5 बुरी बातें

1. नौकरियों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं: सरकार ने बजट में इंफ्रा के बड़े-बड़े ऐलान किए हैं। लेकिन इसमें रोजगार की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इससे युवाओं के नौकरी और रोजगार के सपने को धक्का लगा है। हालांकि, सरकार ने डेढ़ लाख नौकरियों का ऐलान किया है।

  • युवाओं को कैसा रोजगार मिलेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी।
  • सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं को एक बार फिर मायूसी मिली।

असर: इससे करीब 20 करोड़ लोगों को मायूसी मिली है। इसमें नौकरी की आस देख रहे करीब 4 करोड़ छात्र-छात्राएं भी शामिल हैं।

2. किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस नहीं: खेती-किसानी पर अगले साल 1.72 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। इसमें 1 हजार नई मंडी, कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) के लिए एग्री फंड, 5 नए फिशिंग हब और ग्रामीण इंफ्रा पर 40 हजार करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया है।

  • किसानों की आय बढ़ाने पर कोई फोकस नहीं। पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी नहीं।
  • किसानों के लिए जनहितकारी योजनाएं और आय पर विचार के लिए आयोग का गठन नहीं।

असर: करीब 14 करोड़ किसानों को आय के मोर्चे पर मायूसी मिली है।

3. घर का सपना फिर अधूरा: कोरोनावायरस महामारी ने अपने घर की अहमियत बता दी है। ऐसे में नए घर खरीदने पर छूट की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अपने घर का सपना देख रहे लोगों को एक बार फिर निराशा मिली है।

  • घर खरीदने पर छूट संबंधी कोई नई घोषणा नहीं। नई आवासीय स्कीम भी नदारद रही।
  • सस्ते घर खरीदने पर टैक्स में मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट को 1 साल के लिए बढ़ाया।

असर: अपने घर की राह देख रहे करीब 5 करोड़ परिवारों को और इंतजार करना होगा।

4. कमाई का रोडमैप नहीं, उधारी पर जोर: सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। लेकिन बजट में कमाई का कोई रोडमैप नहीं बताया गया है। सरकार ने इस बार उधारी पर ज्यादा फोकस रखा है। हालांकि, पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपए का एग्री सेस लगाया गया है।

  • अगले साल के लिए सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने का लक्ष्य तय किया है।
  • टैक्स के जरिए 15.45 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान जताया गया है।

असर: इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। उधार की ब्याज चुकाने पर ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

5. सरकारी संपत्ति की बिक्री पर जोर: इस बजट में सरकारी असेट्स की बिक्री पर ज्यादा फोकस किया गया है। सरकार इस साल बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इंस्पात निगम लिमिटेड को बेचना चाहती है।

  • दो सरकारी बैंक और एक सरकारी बीमा कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा।
  • असेट्स की बिक्री से मिलने वाली राशि का लक्ष्य घटाकर 1.75 लाख करोड़ रु. किया।

असर: इस कदम से युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के मौके कम होंगे और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

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