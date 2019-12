ट्विटर पर कुछ यूजर ने इसे शर्मनाक और अपमानजनक भी बताया

एक यूजर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पिछले 5 साल के सर्च रिजल्ट शेयर किए, इनमें भी पिन्चाई लिखा है

भारतीय मूल के पिचाई गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ बनने के बाद चर्चाओं में आए

Dainik Bhaskar Dec 06, 2019, 10:14 AM IST

न्यूयॉर्क. गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को अमेरिका के बिजनेस न्यूजपेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुधवार को फ्रंट पेज पर सुंदर 'पिन्चाई' (Pinchai) लिख दिया। इसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर अखबार का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ यूजर ने इसे शर्मनाक और अपमानजनक बताया।

Utterly shameful to get @sundarpichai's name misspelled in the lead Page 1 headline of the day in print. https://t.co/9BkujW3xqg — Raju Narisetti (@raju) December 4, 2019

एक यूजर ने कटाक्ष किया है कि यह शायद अमेरिकन इंग्लिश है, हो सकता है वहां Pinchai का 'n' साइलेंट रहता हो। दूसरे यूजर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पिछले 5 साल तक के गूगल सर्च रिजल्ट शेयर किए हैं, जिनमें पिन्चाई लिखा है।

Maybe 'Pinchai' is American English? Where 'n' is silent — Ravi Kumar (@ravikumar753951) December 5, 2019

The @wsj appears to have a real problem with @sundarpichai's name. This is really ridiculous. pic.twitter.com/xmKPaG2jMC — Raju Narisetti (@raju) December 4, 2019

It makes me feel slightly better about a newspaper here captioning my pic Kinral Minral. If Wall Street Journal can get Sundar Pichai's name wrong.... https://t.co/HQVoldAOTh — Kiran Manral (@KiranManral) December 5, 2019

भारतीय मूल के सुंदर पिचाई चार दिन से चर्चाओं में हैं। वे गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ बन गए हैं। गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज ने मंगलवार को अल्फाबेट के सीईओ पद से इस्तीफा देकर पिचाई को जिम्मेदारी सौंपी थी।