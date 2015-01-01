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पीएम मोदी ने कहा:अगले 5 सालों में भारत की तेल रिफाइनिंग क्षमता को दोगुना करने पर किया जा रहा है काम

नई दिल्ली9 मिनट पहले
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के गांधीनगर के पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8 वें दीक्षांत समारोह में अपनी सरकार की ऊर्जा योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत अगले पांच सालों में तेल रिफाइनिंग क्षमता को दोगुना करने पर लगातार काम कर रहा है।

साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इस दशक में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को चार गुना बढ़ाने के प्रयास जारी है।पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारा देश कार्बन उत्सर्जन को 30 से 35 प्रतिशत कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, जब मैंने इसके बारे में दुनिया को बताया तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया और इस बात को लेकर उनमें कौतूहल था कि क्या भारत इस लक्ष्य को हासिल कर सकेगा।

उन्होंने कहा कि एनर्जी सेक्टर में स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। और इसके लिए विशेष कोष आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई विचार, उत्पाद और सिद्धांत है और उसपर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह कोष (राशि) आपके लिए एक अच्छा मौका है और सरकार की तरफ से उपहार है। पीएम ने कहा कि गैस और तेल क्षेत्र में ही इस दशक करोड़ों रुपए का निवेश होना है, इसलिए आपके लिए इस क्षेत्र में बहुत ही संभावनाएं हैं।

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