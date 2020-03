Dainik Bhaskar Mar 11, 2020, 12:53 PM IST

नई दिल्ली. यस बैंक (Yes Bank) ने अपने ग्राहकों को कर्ज अदायगी में छूट देने का ऐलान किया है। बैंक ने मंगलवार को ट्टवीट कर जानकारी दी कि ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड या लोन का भुगतान NEFT और IMPS मोड से कर सकेंगे। मतलब अगर ग्राहक यस बैंक क्रेडिट कार्ड रखते हैं, या फिर किसी अन्य बैंक से लोन ले रखा है, तो उसके भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड़ NEFT और IMPS का इस्तेमाल कर भुगतान कर सकेंगे।

Inward IMPS/NEFT services have now been enabled. You can make payments towards YES BANK Credit Card dues and loan obligations from other bank accounts. Thank you for your co-operation.@RBI @FinMinIndia