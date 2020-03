दैनिक भास्कर Mar 14, 2020, 11:43 AM IST

नई दिल्ली. सरकार ने निजी क्षेत्र के चौथे बड़े बैंक यस बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद यस बैंक के ग्राहकों को बुधवार शाम 6 बजे से निकासी की छूट मिल सकती है। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है।

'Yes Bank Ltd Reconstruction Scheme, 2020' notified by Union Finance Ministry, yesterday. The moratorium on the bank will be lifted within 3 days of the notification and a new board, having at least 2 directors of SBI, will take over within 7 days of the issuance of notification. pic.twitter.com/rR0eHVtVY3