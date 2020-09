Hindi News

न्यू सर्विस: आप Netflix पर फ्री में देख सकते हैं ओरिजिनल्स और मूवीज, जानिए सर्विस का लाभ कैसे उठाएं ?

नेटफ्लिक्स पर पिछले साल सितंबर में भी कंपनी ने अपने कुछ ओरिजिनल्स को भारत में पहले एपिसोड को फ्री में एक्सेस दिया था।

कंपनी अपने प्लेटफाॅर्म पर नए मेंबर्स को जोड़ने के लिए यह ऑफर लेकर आया है

वर्तमान में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन प्लान 199 से 799 रुपए के बीच है

ओटीटी प्लेटफाॅर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर अब आप फ्री में ओरिजिनल्स और मूवीज का लुत्फ उठा सकते हैं। नेटफ्लिक्स यूजर्स को इस समय कई ओरिजिनल सीरीज और मूवीज की फ्री एक्सेस की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। बता दें कि कंपनी अपने प्लेटफाॅर्म पर नए मेंबर्स को जोड़ने के लिए यह ऑफर लेकर आई है।

कौन सी मूवीज फ्री में देख सकते हैं?

इनमें स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things), मर्डर मिस्ट्री (Murder Mystery), एलिट (Élite), बॉस बेबीः बैक इन बिजनेस (Boss Baby: Back in Business), बर्ड बॉक्स (Bird Box), व्हेन दे सी अस (When They See Us), लव इज ब्लाइंड (Love Is Blind), द टू पोप्स (The Two Popes), आवर प्लेनेट (Our Planet) और ग्रीक एंड फ्रेंकी (Grace and Frankie) आदि शामिल हैं।

सभी लैंग्वेज ऑप्शन्स के साथ देख सकेगें?

कंपनी के इस ऑफर के तहत, यूजर्स फुल मूवीज को सभी लैंग्वेज ऑप्शन्स के साथ देख सकेगें। हालांकि, किसी भी ओरिजिनल्स के पहले सीजन के पहले एपिसोड को आप देख सकेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट हो। बता दें कि वर्तमान में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन प्लान 199 से 799 रुपए के बीच है।

कंपनी का यह ऑफर ग्लोबली है

बता दें कि कंपनी का यह ऑफर ग्लोबली है। इसका लाभ उठाने के लिए आप netflix.com/watch-free लिंक पर जाएं। यह ऑफर ब्राउजर्स और कम्प्यूटर समेत विंडोज पीसी, मैक, एंड्रॉयड डिवाइसेज, स्मार्ट टीवी और फायर स्टीक पर उपलब्ध है।

यूट्यूब भी फ्री में उपलब्ध कराता है शोज

बता दें कि नेटफ्लिक्स पर पिछले साल सितंबर में भी कंपनी ने अपने कुछ ओरिजिनल्स को भारत में पहले एपिसोड को फ्री में एक्सेस दिया था। सिर्फ नेटफ्लिक्स ही नहीं यूट्यूब (Youtube पर भी फ्री में उपलब्ध कराता है।