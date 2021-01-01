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  • Youtube Partner Earnings; YouTube Paid 2.19 Lakh Crore To Creators, Artists And Media Organizations In Three Years

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यूट्यूब सीईओ ने लिखा लेटर:कंपनी ने पिछले 3 सालों में क्रिएटर्स को 2.19 लाख करोड़ रुपए दिए, पॉलिसी तोड़ने को चलते भी ले रही एक्शन

नई दिल्ली9 मिनट पहले
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यूट्यूब ने पिछले तीन साल में क्रिएटर्स, आर्टिस्ट और मीडिया ऑर्गनाइजेशन को 30 बिलियन डॉलर (करीब 2.19 लाख करोड़ रुपए) का पेमेंट किया है। कंपनी की CEO सुसान वोजसिकी ने एक लेटर के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जो नए चैनल्स कंपनी के पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हुए थे, उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। 2020 में उनका रेवेन्यू लगभग दोगुना हो गया।

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूट्यूब ने 2019 में अमेरिकी GDP में लगभग 16 बिलियन डॉलर (1.17 लाख करोड़ रुपए) का योगदान दिया। ये 345,000 फुल टाइम जॉब्स के बराबर है।

यूट्यूब गाइडलाइन को बदलना मुश्किल काम
वोजसिकी ने लेटर में लिखा कि यूट्यूब की टीम ट्रांसपेरेंसी, कंटेंट स्ट्राइक और विज्ञापन पर मिलने वाले डॉलर्स पर ध्यान देती है। हम जिस स्केल पर चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं वहां कम्युनिटी के लिए गाइडलाइन को बदलते रहना मुश्किल है। किसी चैनल पर 90 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक आते हैं तब उसे बंद कर दिया जाता है। कॉपीराइट कंटेंट को इस्तेमाल करने पर यूट्यूब स्ट्राइक भेजता है।

गलत सूचनाएं देने वाले चैनल पर होता है एक्शन
कंपनी ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2020 के दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया था जिसमें वोटर धोखाधड़ी के बारे में गलत सूचनाएं थी। ऐसे में पॉलिसी उल्लंघन की वजह से उस चैनल को बंद कर दिया गया। कंपनी ने अपनी नई पॉलिसी दिसंबर 2020 में लागू की थी। यूट्यूब अधिकारियों को प्लेटफॉर्म पर लगातार मॉनीटरिंग करना पड़ती है। उनके ऊपर गलत सूचनाएं देने वाले वीडियो को रोकने का दबाव हमेशा रहता है।

सबसे पॉपुलर यूट्यूब चैनल

रैंकचैनलसब्सक्राइबर्स
1टी-सीरीज16.9 करोड़
2PewDiePie10.8 करोड़
3कोकमेलॉन - नर्सरी राइम्स10.3 करोड़
4सेट इंडिया9.44 करोड़
5WWE7.24 करोड़
65-मिनट क्राफ्ट7.06 करोड़
7जी म्यूजिक कंपनी6.8 करोड़
8कनैल कोंडजिला6.3 करोड़
9जस्टिन बीबर6.06 करोड़
10डूड परफेक्ट5.49 करोड़
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