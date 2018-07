DHSE Kerala Plus Two SAY Result 2018: उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षा निदेशालय, केरल ने आज प्लस 2 वोकेशनल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन से का रिजल्ट अपनी ऑफिसियल वेबसाइट पर घोषित कर दिया है. स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल Kerala Plus Two SAY परीक्षा दी थी वो केरल बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.dhsekerala.gov.in और www.keralaresults.nic.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते है.

Kerala Plus Two SAY के परीक्षा परिणाम आज दोपहर को घोषित कर दिए गए है. इस से पहले DHSE अधिकारियो की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमे उन्होंने ये कहा था की lus Two Save A Year (SAY) के परिणाम आज 2 बजे के बाद स्टूडेंट्स के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए जायेंगे. Kerala DHSE Plus Two SAY परीक्षा इस साल जून माह में आयोजित कराई गयी थी. DHSE Plus Two के परिणाम मई 10 को घोषित किये गए थे.

यहाँ देखिये Kerala +2 SAY परीक्षा परिणाम चेक करने के लिए जरुरी स्टेप्स :-