Airforce Common Admission Test Till 24 26 February, Correction Window Open From 1 December, Apply Till 30 December

AFCAT 2023: एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 24-26 फरवरी तक, 1 दिसंबर से खुली करेक्शन विंडो, 30 दिसंबर तक करें अप्लाई

भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 2023 के लिए अप्लीकेशन विंडो एक दिसंबर से ओपन कर दिया है। AFCAT 2023 नोटिफिकेशन के अनुसार, वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन टेक्निकल) ब्रांच में ऑफिसर पदों पर भर्तियां होंगी। एएफसीएटी 2023 के लिए अप्लीकेशन फॉर्म 30 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हैं। यह एग्जाम 24, 25, 26 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी।

एग्जाम सिलेबस

जनरल अवयेरनेस

इतिहास, भूगोल, खेल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, कला और संस्कृति, प्रसिद्ध शख्सियत, पर्यावरण, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विज्ञान और तकनीकी, करंट अफेयर्स, डिफेंस

न्यूमेरिकल एबिलिटी

​​​​​​​दशमलव अंश, समय और कार्य, औसत/प्रतिशत, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी और रेस (ट्रेन/नाव और धारा), क्षेत्र और परिधि, संभावना, संख्या प्रणाली, संख्या श्रृंखला, घड़ियां आदि

रीजनिंग एवं मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट

वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग

इंग्लिश

Comprehension, Fill in the blanks by choosing the appropriate word, Error Detection, Sentence Completion, Synonyms and, Antonyms,Testing of Vocabulary,Tenses, Basic Grammar

सिलेक्शन के लिए जरूरी मार्क्स

AFCAT 2023 परीक्षा में सिलेक्शन 200 से ऊपर मार्क्स लाने पर होगा। यहां कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा मेहनत इंग्लिश में करनी चाहिए क्योंकि इससे 90 मार्क्स के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि 200 से ऊपर मार्क्स लाने के लिए सभी सेक्शन की अच्छी तैयारी जरूरी है।

ऐसे करें आवेदन