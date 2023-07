Hindi News

Apply Till August 21, Selected Candidates Will Get Salary Up To 95,000

बैंक नोट प्रेस, देवास में 111 पदों पर निकली भर्ती: 21 अगस्त तक करें आवेदन, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 95,000 तक मिलेगी सैलरी

बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश) ने सुपरवाइजर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है। यहां विभिन्न पदों पर कुल 111 वैकेंसी हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2023 है। इन पदों पर सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम के जरिए होगा।

वैकेंसी डिटेल्स

सुपरवाइजर (प्रिंटिंग)-8 पद

सुपरवाइजर (कंट्रोल)-3 पद

सुपरवाइजर (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी)-1 पद

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट-4 पद

जूनियर प्रिंटिंग टेक्नीशियन-27 पद

जूनियर कंट्रोल टेक्नीशियन-45 पद

जूनियर टेक्नीशियन (इंक फैक्ट्री अटेंडेंट ऑपरेटर (केमिकल प्लांट) लैबरोटरी असिस्टेंट (केमिकल प्लांट मशीनिस्ट/मशीनिस्ट ग्राइंडर/इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक)-15 पद

जूनियर टेक्नीशियन (मैकेनिकल/एयर कंट्रोलिंग)-3 पद

जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल/आईटी-4 पद

जूनियर टेक्नीशियन सिविल/एनवायरमेंट-1 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

उम्मीदवारों को 10वीं पास/आईटीआई/डिप्लोमा/बीई/बीटेक किया होना चाहिए। डिटेल जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें।

उम्र सीमा

न्यूनतम-18 साल

अधिकतम-25 से 30 साल

एप्लीकेशन फीस

अनारक्षित/इडब्ल्यूएस/ओबीसी-600 रुपये

एससी/एसटी/दिव्यांग-200 रुपये

सिलेक्शन प्रोसेस

लिखित परीक्षा

स्किल टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

पद के अनुसार सैलरी डिटेल्स

सुपरवाइजर (प्रिंटिंग)- 27600-95910/

सुपरवाइजर (कंट्रोल)-27600-95910/

सुपरवाइजर (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी)-27600-95910/

जूनियर ऑफिस असिस्टेंट- 21540-77160/

जूनियर प्रिंटिंग टेक्नीशियन-18780-67390/

जूनियर कंट्रोल टेक्नीशियन-18780-67390/

जूनियर टेक्नीशियन (इंक फैक्ट्री अटेंडेंट ऑपरेटर (केमिकल प्लांट) लैबरोटरी असिस्टेंट (केमिकल प्लांट मशीनिस्ट/मशीनिस्ट ग्राइंडर/इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक)-18780-67390/

जूनियर टेक्नीशियन (मैकेनिकल/एयर कंट्रोलिंग)-18780-67390/

जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल/आईटी-18780-67390/

जूनियर टेक्नीशियन सिविल/एनवायरमेंट-18780-67390/

ऐसे करें आवेदन

बैंक नोट प्रेस, देवास की ऑफिशियल वेबसाइट https://bnpdewas.spmcil.com/en/ पर जाएं।

होम पेज पर “Career” विकल्प पर क्लिक करें।

अब “Recruitment of 111 various posts” टाइटल दिखाई देगा। टाइटल के सामने “Click Here to Apply” के विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके डिटेल्स भरें।

अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन फीस भरें। अब फॉर्म सबमिट कर दें।

भर्ती से संंबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट्स

आवेदक की फोटो

दसवीं की मार्कशीट

शैक्षणिक योग्यता मार्कशीट (आईटीआई / डिप्लोमा / डिग्री)

जरूरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो तो)

ईमेल आईडी

मोबाइल नंबर

ऑफिशियल वेबसाइट

ऑनलाइन आवेदन

ऑफिशियल नोटिफिकेशन