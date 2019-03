Bihar Board Result 2019 Topper: बीएसईबी के बिहार बोर्ड इंटर मीडिएट रिजल्ट में देरी की ये है वजह; बड़ा सवाल- क्या पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा बेहतर होगा bseb 12th Result

bseb bihar board result 2019/ बिहार के लाखों परीक्षार्थियों को बेसब्री से इंतजार है कि उनका इंटर मीडिएट का रिजल्ट अब और कितनी देर बाद घोषित किया जाएगा। बता दें कि आज ही अब से कुछ देर बाद आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस इंटर मीडिएट यानी कक्षा 12 के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। bsebssresult.com या फिर biharboardonline.bihar.gov.in. पर ये नतीजे स्टूडेंट्स चेक कर सकेंगे। पहले रिजल्ट जारी किए जाने का वक्त दोपहर 1 बजे बताया गया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी लोकसभा चुनाव से संबंधित किसी अहम बैठक में व्यस्त थे, इस वजह से रिजल्ट में देरी हुई और अब ये दोपहर 2.30 बजे जारी किया जाएगा।

Bihar Board Result Topper 2018 में कैसा रहा था रिजल्ट?

यह सवाल अहम है। पिछले साल इस परीक्षा में करीब 12.7 लाख छात्र शामिल हुए थे। कॉमर्स का परीक्षा परिणाम सबसे अच्छा रहा था। इस संकाय के 82 प्रतिशत छात्र सफल हुए थे। साइंस में 45 फीसदी तो आर्ट्स में सबसे कम 42 फीसदी छात्र सफल हो पाए थे। अब सवाल ये है कि क्या इस साल का रिजल्ट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बेहतर होगा? इसका फैसला तो रिजल्ट जारी होने के बाद ही होगा।

How to Check Bihar Board Result 2019 on website bsebssresult.com