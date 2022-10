Hindi News

Bihar Public Service Commission Recruitment For 106 Assistant Architect Posts, Candidates Should Apply Till 4th November

सरकारी नौकरी: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट आर्किटेक्ट के 106 पदों पर निकली भर्ती, उम्मीदवार 4 नवंबर तक करें आवेदन

बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, असिस्टेंट आर्किटेक्ट के कुल 106 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट- bpsc.bih.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। बीपीएससी की ओर से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 04 नवंबर 2022 तक जारी रहेगी।

क्वालिफिकेशन

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं, M Tech की डिग्री रखने वाले भी आवेदन के पात्र हैं।

आयु सीमा

उम्मीदवारों की उम्र 21 साल से अधिक और 37 साल से कम होनी चाहिए। आरक्षण के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

सिलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा।

अप्लीकेशन फीस

इन पदों पर आवेदन करने वाले जनरल, ओबीसी और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को फीस के तौर पर 750 रुपये जमा करने होंगे। वहीं, एससी, एसटी, दिव्यांग और स्थायी निवासियों के लिए अप्लीकेशन फीस 200 रुपये तय हुई है। फीस का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।

ऐसे करें अप्लाई

स्टेप 1- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- bpsc.bih.nic.in पर क्लिक करें।

स्टेप 2- वेबसाइट के होम पेज पर Latest Notification के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- इसके बाद Apply for the post of Assistant Architect under Building Construction Department, Govt. of Bihar के लिंक पर जाएं।

स्टेप 4- अब Apply Online के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5- अगले पेज पर मांगी गई डिटेल्स भरकर पहले रजिस्ट्रेशन कर लें।

स्टेप 6- रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लीकेशन फॉर्म भरें।

स्टेप 7- अप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट जरूर ले लें।

