दैनिक भास्कर Jun 02, 2020, 08:43 PM IST

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, स्टूडेंट्स 9 जून तक अपने शहर और जिले में परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि CBSE बोर्ड की बाकी परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर बदलने की अनुमति दी थी। जो विद्यार्थी लॉकडाउन की वजह से दूसरे जिले और राज्यों में चले गए हैं, वो अपने निवासस्थान के परीक्षा केंद्र में भी परीक्षा दे सकते हैं। देशभर में CBSE की 10वीं (सिर्फ पूर्वोत्तर दिल्ली ) और 12वीं की परीक्षाएं एक जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच आयोजित होंगी।

3 जून से शुरू प्रक्रिया

परीक्षा केंद्र में बदलाव के लिए स्टूडेंट्स 9 जून तक स्कूलों से अनुरोध कर सकते हैं, जिसे स्कूल बोर्ड को भेजेंगे। विद्यार्थी अपने पुराने एडमिट कार्ड और आईडी के साथ ही दूसरे शहरों और जिलों में परीक्षा दे सकते हैं। स्टूडेंट्स सीबीएसई की तरफ से जारी मोबाइल ऐप के जरिए 20 जून तक अपने परीक्षा केंद्रों की लोकेशन को देख सकेंगे। इसके अलावा, किसी भी तरह की सहायता के लिए सीबीएसई की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स तीन जून से 9 जून के बीच अपने-अपने स्कूलों को परीक्षा केंद्र बदलने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल विद्यार्थियों की जानकारी तीन जून से लेकर 11 जून के बीच अपलोड करेगा।

टेली काउंसलिंग सेवा शुरू

इससे पहले CBSE ने 10वीं- 12वीं की बची परीक्षाओं के लिए टेली काउंसलिंग सेवा फिर से शुरू कर दी है। लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई CBSE की परीक्षा अब देशभर में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के मद्देनजर टेली काउंसलिंग सर्विस 1 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक लगातार सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। टोल फ्री नंबर-1800-11-8004 पर स्टूडेंट्स IVRS और लाइव काउंसलिंग का लाभ ले सकते हैं। जबकि सामान्य पूछताछ का जवाब टेलीऑपरेटर्स दे सकेंगे।

Central Board of Secondary Education (CBSE) has released notification for the conduct of class 10th (only for northeast district of Delhi) and class 12th (All India) examinations that are scheduled to be held from 1st July to 15th July 2020. pic.twitter.com/pIT4qPZCi8