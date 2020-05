दैनिक भास्कर May 25, 2020, 12:50 PM IST

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की 10वीं- 12वीं कक्षा की बाकी बची परीक्षाएं 15 हजार एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित की जाएगी। इस बारे में खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से स्थगित हुई 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाओं का आयोजन देशभर के 15 हजार केंद्रों पर होगा। इससे पहले ये परीक्षाएं देशभर के तीन हजार केंद्रों पर होनी तय थी, लेकिन अब मौजूदा हालात के चलते यह परीक्षाएं बढ़े हुए केंद्रों में आयोजित होगी।

स्टूडेंट्स के स्कूलों में ही होगी परीक्षा

सीबीएसई की 10वीं- 12वीं की बाकी परीक्षाएं उन स्कूलों में होंगी, जहां से स्टूडेंट्स का दाखिला है। इसे बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण छात्र-छात्राओं का ट्रैवल करना सुरक्षित नहीं है। देशभर में जारी लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए कुछ दिन पहले ही डेटशीट भी जारी की गई है।

उत्तर-पूर्व दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए होगी 10वीं की परीक्षा

इससे पहले सीबीएसई ने बताया था कि उत्तर-पूर्व दिल्ली के स्टूडेंट्स को छोड़कर देश में अब 10वीं के छात्रों के लिए कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी। वहीं, कोरोना के कारण देश में बने हालात के मद्देनजर सीबीएसई ने 83 विषयों की परीक्षाएं रोक दी थीं। बोर्ड ने साफ किया कि इन 83 विषयों में से 29 विषयों की ही परीक्षाएं होंगी। ये वही विषय होंगे, जो अगली क्लास में जाने के लिए जरूरी हैं

CBSE to hold the remaining exams for 10th and 12th classes at over 15000 centres across India. Earlier, the Board was slated to hold the exams at only 3000 centres: Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal 'Nishank' pic.twitter.com/JW2Oxagr40