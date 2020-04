दैनिक भास्कर Apr 02, 2020, 10:52 AM IST

एजुकेशन डेस्क. देशभर में कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर चल रहे लॉकडाउन की वजह से हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई को पहली से आठवीं तक के सभी स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट करने का आदेश दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मिले निर्देश के बाद अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) को पहली से आठवीं तक के सभी स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करेगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से देश के मौजूदा हालत को देखते हुए सीबीएसई को सलाह दी गई है कि वो पहली से लेकर आठवीं तक के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करे। इस बारे में शिक्षा मंत्री ने कई ट्वीट कर जानकारी दी। वहीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा।

📢 Announcement In view of the current situation due to #COVID19 , I have advised @cbseindia29 to promote ALL students studying in classes I-VIII to the next class/grade. #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/zvklNiJ4Tj

सीबीएसई केवल जरूरी विषयों की परीक्षा कराएगा

इस बीच, मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कोरोनावायरस के चलते केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) केवल 29 मुख्य विषयों के लिए ही बोर्ड परीक्षा का आयोजन करेगा। इन विषयों के आधार पर ही छात्रों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। बाकी विषयों के लिए परीक्षा नहीं होगी। सीबीएसई छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा समय देगा। मूल्यांकन और मार्किंग के लिए भी जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

📢 Announcement

Due to the ongoing #COVID19 situation & keeping in mind the academic future of students, I have advised @cbseindia29 to conduct board examinations only for 29 main subjects that are required for promotion & maybe crucial for admissions in HEIs #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/T5fNrrj6FT