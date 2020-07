दैनिक भास्कर Jul 13, 2020, 07:51 PM IST

CBSE ने पूरे 103 दिन बाद सोमवार को कक्षा 12वीं के रिजल्ट ऑनलाइन घोषित कर दिए। लेकिन,अपनी ऑफिशियल वेबसाइट http://cbseresults.nic.in और http://results.gov.in क्रैश होने के कारण बोर्ड को रिजल्ट़्स सभी स्कूलों को भेजने पड़े हैं। ऐसा बीते कई साल में पहली बार हो रहा है कि रिजल्ट की साइट क्रैश होने के बाद फिर से ओपन नहीं हो रही। ऐसे में बोर्ड स्कूल, डिलीलॉकर और हर एक छात्र के उसके पास रजिस्टर SMS और ईमेल पर रिजल्ट भेज रहा है।

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री निशंक को भी ट्वीट करना पड़ा

http://cbseresults.nic.in और http://results.gov.in इन दोनों साइट के क्रैश होने के कारण केंद्रीय मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को भी ट्वीट करके फिर से नई व्यवस्था के बारे में बताना पड़ा।

Results of Class XII have been sent to all the schools across the country on the IDs provided by @cbseindia29 to the schools. Students may ask their school administration.