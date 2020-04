दैनिक भास्कर Apr 29, 2020, 06:35 PM IST

नई दिल्ली. लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं कैंसिल होने की अटकलों का सीबीएसई बोर्ड ने खंडन किया है। बोर्ड ने ट‌वीट करके कहा है कि ‘हाल ही में 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के बारे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। यह दोहराया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के 29 विषयों के लिए बोर्ड परीक्षाएं कराएगा, जैसा कि 1 अप्रैल को जारी सर्कुलर में पहले ही बताया जा चुका है।

Recently there has been a lot of speculation regarding 10th CBSE Board exams. It is reiterated that the boards decision to take board exams for 29 subjects of class 10 and 12, stands the same as mentioned in circular dated 1.4.20.@DrRPNishank @PMOIndia @PTI_News