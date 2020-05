दैनिक भास्कर May 14, 2020, 11:14 AM IST

देशभर में जारी लॉकडाउन के कारण अब छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला किया है। इस बात का फैसला छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लिया है। इस बारे में छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से स्थगित हुई 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं को आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है।

मंडल सचिव ने दी जानकारी

परीक्षा रद्द होने के बाद अब स्टूडेंट्स को 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के आतंरिक मूल्यांकन के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। इस बारे में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं का आयोजन नहीं कराया जाएगा।

आतंरिक मूल्यांकन के आधार मिलेंगे मार्क्स

स्टूडेंट्स को आतंरिक मूल्यांकन के जरिए ही शेष बची हुई परीक्षाओं के मार्क्स दिए जाएंगे। मौजूदा समय में देशभर में कोरोनावायरस से बचाव के लिए तीसरे चरण का लॉकडाउन जारी है, जो 17 मई तक है। लगातार जारी लॉकडाउन की वजह से स्कूल,कॉलेज और सभी उच्च शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, ताकि पढ़ाई को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सकें।

