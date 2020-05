दैनिक भास्कर May 22, 2020, 03:21 PM IST

लॉकडाउन की वजह से टाली गई काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) की बाकी बची परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दसवीं के बचे बाकी पेपर 2 जुलाई से 12 जुलाई के बीच आयोजित किए जाएंगे। वहीं, 12वीं की परीक्षा 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच आयोजित होगी। इस बारे में बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है।

10वीं के स्टूडेंट्स को मिला प्रोविजनल एडमिशन

इससे पहले सीआईएससीई ने बताया था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10वीं- 12वीं की परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा। जिसके लिए परीक्षाओं के शुरू होने से 8 दिन पहले परिषद परीक्षाओं के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा करेगी। साथ ही बोर्ड ने स्कूलों को 10वीं के स्टूडेंट्स को 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन देने की भी अनुमति दी थी।

CISCE board examinations for the remaining subjects/papers of class 10 to be held from 2nd July to 12th July 2020. Examinations for the remaining subjects/papers of class 12 to be held from 1st July to 14th July 2020: Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) pic.twitter.com/G4pCDBppBQ