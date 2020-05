दैनिक भास्कर May 02, 2020, 11:55 AM IST

काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने बयाता कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10वीं- 12वीं की परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा। सीआईएससीई ने कहा कि फिलहाल स्कूल 10वीं के स्टूडेंट्स को 11वीं में प्रोविजनल एडमिशन दे सकते हैं। जब तक बची हुई परीक्षाएं नहीं होती तब तक स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं। कोरोनावायरस के कारण देशभर में लगे लॉकडाउन के बाद ही मार्च में आईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं।

जल्द जारी होगी परीक्षा की तारीख

इस बारे में सीआईएससीई के मुख्य कार्यकारी और सचिव का कहना है कि आईसीएसई के बचे हुए छह पेपरों और आईएससी परीक्षाओं के आठ प्रश्नपत्रों के लिए संशोधित परीक्षा अनुसूची की घोषणा की जाएगी। परीक्षाओं के शुरू होने से 8 दिन पहले परिषद परीक्षाओं के संशोधित कार्यक्रम की घोषणा करेगी। वहीं, देश में कोरोनावायरस से बचाव के लिए दूसरे चरण के लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि को तीन मई से बढ़ाकर 17 मई कर दिया गया है।

Schools may give provisional admission to the ICSE (class 10) students into class 11, subject to Board results. The schools may also begin/continue online classes for them, while awaiting the conduct of remaining papers: Council for the Indian School Certificate Examinations pic.twitter.com/A26OwpM5py