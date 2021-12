Hindi News

UGC NET Admit Card 2021: यूजीसी नेट फेज 3 एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड की प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट फेज 3 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं, वे यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

एनटीए द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, "केवल यूजीसी-नेट विषय समाजशास्त्र और भूगोल के लिए 04 और 05 जनवरी 2022 को होने वाली एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड अब डाउनलोड किए जा सकते हैं। रि-शेड्यूल विषयों के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही अपलोड किए जाएंगे।"

इन 5 स्टेप्स में डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर, नीचे की ओर स्क्रॉल करें और 'Download Admit Card using Application Number and DOB" या 'Download Admit Card using Application Number and Password' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: यहां लॉग इन पेज खुल जाएगा। इसमें एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें।

स्टेप 4: यूजीसी नेट फेज-3 का एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।

स्टेप 5: इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें।

ये डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना जरूरी

एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) फॉर्म भरा हुआ।

एक बॉलपॉइंट पेन।

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि एटेंडेंस शीट पर चिपकाया जाएगा।

पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र (50 मिली)।

पर्सनल पारदर्शी पानी की बोतल।

एग्जाम हॉल में बिना फेस मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी।

सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।

एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in और nta.ac.in पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। किसी भी सवाल या फीडबैक के लिए, उम्मीदवार एनटीए हेल्प डेस्क को 011-40759000 पर कॉल कर सकते हैं या एनटीए को ugcnet@nta.ac.in पर मेल कर सकते हैं।