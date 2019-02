डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स JDMC के COMTALK 2019 का हुआ भव्य समारोह

लगभग दो महीनों के अथक परिश्रम के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी मेमोरियल कालेज के वाणिज्य विभाग का वार्षिक महोत्सव COMTALK इस वर्ष 22 फरवरी 2019 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।



COMTALK2019 का थीम "MYRIAD OF COLOURS" था। COMTALK का आयोजन वाणिज्य विभाग की डा विभा जैन (एसोसिएट प्रोफेसर), अनुराधा गोयल (असिस्टेंट प्रोफ़ेसर), भावना पाल (असिस्टेंट प्रोफ़ेसर) और स्टैंज़िन ट्सेवांग (असिस्टेंट प्रोफ़ेसर) ने विभाग के अन्य सदस्यों और छात्र संघ के साथ मिलकर किया। छात्र संघ का कुशल नेतृत्व निष्ठा चावला (प्रेसिडेंट) ने आरिका दूबे (वाइस-प्रेसिडेंट), दिपांशी बरवा (जनरल सैक्रेटरी), अंजली दुआ (औपरेशन्स अध्यक्ष), दिव्या मक्कड (मीडिया अध्यक्ष), कुनिका गुप्ता (क्रिएटिव अध्यक्ष), हरशा सोलंकी और पंखुडि नेगी (स्पांसरशिप अध्यक्ष), सपना नेगी (हास्पिटैलिटी अध्यक्ष), अमरीशा गुप्ता और राधिका सोंधी (डिसीप्लिन अध्यक्ष), अनन्या मल्होत्रा (कौंपेयरिंग अध्यक्ष), पूजा चावला, शीतल टिरकी, प्रियंका एक्का और मदीहा सामी (क्रिएटिव को-औरडिनेटर), अदिति राजपूत (आपरेशन्स को-औरडिनेटर) और सना ढींगरा (कोषाध्यक्ष) के साथ मिलकर किया। इन छात्राओं का साथ छात्र संघ की 42 अन्य छात्राओं ने दिया।

महोत्सव की शुरुआत उद्घाटन समारोह से करी गयी जिसमें कालेज की प्रधानाचार्या डा स्वाति पाल ने औपचारिक रूप से COMTALK2019 का आगाज़ किया और मुख्य अतिथि साक्षी सिंधवानी ने छात्राओं को जीवन मे रंगों की एहमियत समझाई। अंत मे धन्यवाद प्रस्ताव विभाग की अध्यक्ष डा अमिता चरन ने पढ़ा। उद्घाटन समारोह के समाप्त होते ही छात्रों के लिए 7 अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गईं। इन प्रतियोगिताओं का नाम Seal the Deal, Coffee at Comtalk, Commerce Roadies, One Day CA, Fashion Show (Monopoly- Jahan Paisa Bolta Hai), Make it Sell और Doodle Woogle था। इन सात प्रतियोगिताओं मे 250 से अधिक टीमों ने खुद को रजिस्टर करवा कर COMTALK2019 को बेहद सफल बनाया । Fashion Show और Doodle Woogle के विजेताओं का चुनाव आरूशी सोनी, राहुल कौशिकी, साक्षी सिंधवानी और साधिका गुप्ता जैसे कुछ युवा और नामी हस्तियों ने किया। इसी के साथ COMTALK2019 में TVF Talent Hunt भी आयोजित करवाया गया, जिसमें 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया।