दैनिक भास्कर Jul 11, 2020, 02:50 PM IST

देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि , "राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं होंगे। इनमें सभी आगामी सेमेस्टर और टर्मिनल (फाइनल) एग्जाम भी शामिल होंगे।

पुरानी परीक्षाओं के आधार पर होंगे पास

वहीं, परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब सभी यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि बिना लिखित परीक्षाएं कराए, छात्रों को पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या अन्य मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करें। इसके लिए यूनिवर्सिटीज अपने पैरामीटर्स तय कर सकती हैं।" जिसके बाद विश्वविद्यालयों द्वारा तय किए गए मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर डिग्री प्रदान की जाएगी।

UGC ने जारी की गाइडलाइन

इससे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने देशभर में ग्रेजुएट और पोस्‍ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इसके मुताबिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित किसी भी संभव तरीके से सितंबर के अंत तक परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं।

