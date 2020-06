दैनिक भास्कर Jun 27, 2020, 05:32 PM IST

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रेगुलर और ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली ओपन बुक एग्जामिनेशन को स्थगित कर दिया है। राज्य में कोरोना के कारण बने हालातों को देखते हुए इस परीक्षाओं को 10 दिन के लिए निरस्त कर दिया है। इसके बाद 1 जुलाई से शुरू होने वाली यह परीक्षाएं अब 10 जुलाई से आयोजित की जाएगी।

3 जुलाई को आएगी डेटशीट

इस बारे में यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर एकेडमिक ईयर 2019-20 के सभी अंतिम सेमेस्टर / टर्म / वर्ष और पूर्व छात्रों के लिए निर्धारित परीक्षाओं के लिए निर्धारित की गई परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। अब इन परीक्षाओं स्कूल ऑफ लर्निंग, नॉन-कॉलेजिएट वीमन एजुकेशम बोर्ड समेत इन सभी परीक्षाओं की नई डेटशीट 3 जुलाई को वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

परीक्षा की गाईडलाइन में कोई बदलाव नहीं

यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए विश्वविद्यालय की ओर से पहले तय की गई गाइडलाइंस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए भी तय किए गए परीक्षा के नियम भी पहले के समान ही रहेंगे।

