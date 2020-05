दैनिक भास्कर May 11, 2020, 12:16 PM IST

कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम लिए जारी लॉकडाउन के कारण सभी उच्च शिक्षण संस्थान बंद है। ऐसे में स्टूडेंट्स की समस्याओं और उनके समाधान के साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों में आवश्यक बदलावों आदि के बारे में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक आज देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालों के कुलपतियों के साथ एक ऑनलाइन लाइव वेब इंटेरैक्शन करेंगे। यह लाइव वेब इंटेरैक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर केंद्रीय मंत्री के ऑफिशियल पेज @cmnishank पर शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा। इस लाइव वेब इंटेरैक्शन को एसोशिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) द्वारा आयोजित किया जाएगा।

Please join the interactive session with the Hon'ble HRM @DrRPNishank on Higher Education post COVID19 era on 11th May at 4.00 pm at https://t.co/ADfx2O3CeB @HRDMinistry @ugc_india @AICTE_INDIA @pankajugc @adsahasrabudhe @ncert @PMOIndia @PTI_News @DDNewslive @icarindia @cec_ugc pic.twitter.com/fTXRJzSKfV

14 मई को टीचर्स से करेंगे संवाद

इसके अलावा देश भर के शिक्षकों की समस्याओं को सुनने और उनके सवालों का जवाब देने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री गुरुवार 14 मई दोपहर 12 बजे टीचर्स के साथ एक अन्य लाइव वेब इंटेरैक्शन के जरिए संवाद करेंगे। इस इंटेरैक्शन में #EducationMinisterGoesLive हैशटैग के जरिए फेसबुक और ट्वीटर पर शामिल हुआ जा सकता है। वहीं, आज होने वाले लाइव वेब इंटेरैक्शन की सूचना पर कई यूजर्स पहले से प्रतिक्रियायें देने लगे हैं।

Teachers, I am sure you are doing your best to ensure a smooth learning experience for your students during the #lockdown.

Let's talk about it:

🗓️14th May 2020

🕛12 noon

I would love to address your queries too. Have you shared them yet?#EducationMinisterGoesLive pic.twitter.com/hPhyY2hRum