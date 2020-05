दैनिक भास्कर May 09, 2020, 12:33 PM IST

देशभर में कोरोनावायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां इससे संक्रमित मरीजो की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है। ऐसे में राज्य के सभी स्कूल- कॉलेज बंद कर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। वहीं, अब मौजूदा हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के तमाम कॉलेजों में पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के ही पास किया जाएगा। हालांकि, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को पास होने के लिए एग्जाम देने होंगे।

All university students in Maharashtra, except those in the final year, will be promoted to the next class without examination due to #COVID19 lockdown. The final year examinations will be held in July: State Higher & Technical Education Minister Uday Samant (File photo) pic.twitter.com/GW3W6X5FMS

जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल

इस बारे में प्रदेश के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने बताया कि राज्य में लास्ट ईयर को छोड़कर सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों को लॉकडाउन के मद्देनजर बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी। इस घोषणा के बाद मुंबई की सभी यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के ही पास करेंगी। जबकि, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाओं का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा।

To all the university students from Maharashtra worried and tweeting/ texting me on their exams/ academic year, I’d suggest not to worry. Minister @meudaysamant ji has been consulting all VCs and will be declaring a road map for all such students across Maharashtra in max 2 days