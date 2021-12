आवेदन की तारीख आगे बढ़ी:नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए अब 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन, लेटेस्ट अपडेट के लिए यहां क्लिक करें

Hindi News

For Taking Admission In Navodaya Vidyalaya Class 6, You Can Now Apply Till December 15, Click Here For Latest Updates

आवेदन की तारीख आगे बढ़ी: नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए अब 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन, लेटेस्ट अपडेट के लिए यहां क्लिक करें

नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 के लिए नया नोटिस जारी किया है। इसके अंतर्गत अप्रैल 2022 में आयोजित होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। जो छात्र नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहते है, वे अब 15 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।

6वीं क्लास के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय टेस्ट 2022 (JNVST 2022) का आयोजन 30 अप्रैल 2022 को सुबह 11:30 बजे किया जाएगा। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख पहले 29 नवंबर 2021 तक थी। लेकिन समिति (NVS) ने इसे 15 दिन आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। आवेदन करने की तारीख आगे बढ़ाने के पीछे प्रशासनिक कारण बताया गया है। नया नोटिफिकेशन एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जारी किया गया है।

एग्जाम पैटर्न

कक्षा 6 के लिए JNVST 2022 इंग्लिश, हिंदी और हर राज्य की क्षेत्रीय भाषा में आयोजित किया जाता है। छात्रों को एग्जाम पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। एग्जाम को तीन भागों में बांटा गया है-मेंटल एबिलिटी, अर्थमैटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। 100 अंकों के एंट्रेंस एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं।

अप्लाय करने का तरीका यहां जानिए

स्टेप 1: नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर 'CLICK HERE TO SUBMIT ONLINE APPLICATION FORM FOR CLASS VI JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST 2022. THE LAST DATE TO APPLY IS 15.12.2021' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: यहां नया पेज खुल जाएगा जिस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और अन्य डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 4: खुद को रजिस्टर्ड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें। कंफर्मेशन पेज की हार्ड कॉपी अपने पास रख लें।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें