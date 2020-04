दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 05:00 PM IST

एजुकेशन डेस्क. पूरे देश को अपनी चपेट में ले चुकी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन किया गया है। इसके चलते स्कूल-कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में सीबीएसई, आईसीएसई समेत कई राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। वहीं, अब लॉकडाउन के बाद स्कूल-कॉलेज दोबारा खोले जाने को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 14 तारीख को लॉकडाउन खुलने के बाद हालात को देखते हुए इस बारे में सरकार फैसला लेगी।

जरूरी विषयों की होगी परीक्षा

कोरोना के बढ़ते प्रसार के कारण देशभर में सभी प्रोफेशनल और प्रतियोगी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। इसके अलावा एनटीए ने भी नीट-यूजी 2020, जेईई- मेन अप्रैल और जेईई एडवांस्ड भी अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही सीबीएसई, केवी, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने 8वीं तक के सभी स्टूडेंट्स को बिनी परीक्षा अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला लिया है। साथ ही सीबीएसई और मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं-12वीं की सिर्फ वहीं परीक्षा फिर कराने का फैसला किया है, जो उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन के लिए जरूरी है।

