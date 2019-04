बढ़ता एविएशन सेक्टर देगा 12वीं पास छात्रों को एक सफल करियर

भारत में बढ़ते एविएशन सेक्टर ने, देश के युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर दिया है। देश के एविएशन उद्योग में आता उछाल न केवल बड़े शहरों में अपने पंख फैला रहा है बल्कि अब ये सेक्टर छोटे शहरों और वहाँ के युवाओं को भी शिखर तक पहुँचा रहा है। एविएशन सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत कड़ी बन कर सामने भी आए हैं। सालाना 6% GDP ग्रोथ में सहयोग करने वाला ये सेक्टर 2023 तक 7.9 % तक का सहयोग देगा। इंडस्ट्री के पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो बीते कुछ सालों से भारत के टूरिज्म सेक्टर में काफी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। जहां भारत में साल 2017 में 10.5 मिलियन विदेशी टुरिस्ट पर्यटन के लिए आए, वहीं साल 2020 तक ये आंकड़ा 21 मिलियन को भी पार कर जाएगा। पर्यटन में हो रहे इसी इजाफे की वजह से साल 2023 तक टूरिज़्म में 40 मिलियन नई नौकरियाँ बढ़ जाएंगी जो साल 2016 तक 24. 4 मिलियन थी।



भारत में उभरता एविएशन सेक्टर:



पिछले सालों के कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद भी भारत में एविएशन सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है। अगर विकास के आंकड़ों पर एक नज़र डाली जाए तो देश में 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण कार्य जारी है जिसमें लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश होगा। एविएशन सेक्टर में इन इजाफों के चलते भारत में 40 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से नौकरियाँ मिलेंगी और 30 लाख नौकरियाँ अप्रत्यक्ष रूप से निकाली जाएंगी। एविएशन सेक्टर के वर्तमान अकड़ों पर नज़र डाली जाए तो अभी 22000 लोग इसमें कार्यरत हैं, ऐसे में एविएशन सेक्टर युवाओं के रोजगार के लिए एक मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी बनता जा रहा है।

एविएशन क्षेत्र में होता विस्तार रोजगार की नयी राह का निर्माण कर रहा है जो बेजोरगारी से ग्रसित लोगों के लिए एक वरदान बन सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि युवाओं को इससे जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी हो ताकि वो आगे चल कर इस सेक्टर में विभिन्न अवसरों का लाभ उठा सकें।

अगर आप भी अपने करियर की उड़ान एविएशन इंडस्ट्री में भरना चाहते हैं तो जानिए कि कब , कहाँ और कैसे कर सकते हैं इससे जुड़े कोर्स में आवेदन और बना सकते हैं अपना उज्ज्वल भविष्य।



कोर्स और योग्यता:

इस क्षेत्र में तरह - तरह के कोर्स की भरमार है। एविएशन इंडस्ट्री में रोजगार पाने के लिए आप 10+2 यानी 12वीं के बाद इससे जुड़े कोर्सेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज के जरिये युवाओं को Cabin Crew और Airport Ground Duty जैसी कई नौकरियों के लिए तैयार किया जाता है। जहां Cabin Crew में आपको Air Hostress और Flight Steward जैसी पोस्ट मिलती हैं वहीं किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट स्टूडेंट Airport Ground Duty के अंतर्गत CHECK IN COUNTER, AIRPORT LOUNGE और CARGO जैसी कई श्रेणियों में नौकरी करने का मौका पा सकते हैं।

सही इंस्टीट्यूट का चुनाव है जरूरी:

एक अच्छी नौकरी पाने के लिए अच्छी योग्यता होनी भी बहुत जरूरी है। एक सफल करियर के लिए हमेशा अच्छे इंस्टीट्यूट को चुनना चाहिए जो स्किल डेव्लपमेंट के साथ जॉब प्लेसमेंट भी दे। ऐसे में Aksa International Institute सालों से एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट के रूप में काम करता आ रहा है, जो पिछले 5 सालों से अपने सभी छात्रों को प्लेसमेंट देती आ रही है जिस वजह से Aksa को कुछ समय पहले Highest Placement in Airline Industry के अवार्ड से भी नवाजा गया। साथ ही अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग स्किल्स की वजह से इस इंस्टीट्यूट को Best Institute for Air Hostess Training का अवार्ड भी मिला है।

Aksa International institute में एविएशन से जुड़े Air Hostesses Training, Hotel Hospitality Training, Tourism Training और Customer Service Training जैसे कई कोर्स ऑफर किए जाते हैं जिसमें सभी छात्रों को न केवल बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि ऑनग्राउंड ट्रेनिंग भी निपुण किया जाता है इसी वजह से यहाँ के सभी छात्रों को अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। Jet Airways, Vistara, Etihad Airways और Lufthansa जैसी कई बेहतरीन एयरलाइंस कंपनी में Aksa अपने छात्रों को प्लेसमेंट दिलाती आ रही है।

तो अगर आप भी अपना करियर एविएशन सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो सोच समझ कर अच्छे इंस्टीट्यूट को चुने जो अच्छी ट्रेनिंग के साथ प्लेसमेंट भी दे। इसी के साथ Aksa International के एक कदम बेरोजगार मुक्त मध्यप्रदेश का हिस्सा बनें। तो यदि आप भी 12वीं पास हैं और उभरती एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो Aksa International आपके सपनों को नयी उड़ान दे सकता है।

एविएशन इंडस्ट्री और Aksa International की अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।



