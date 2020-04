दैनिक भास्कर Apr 28, 2020, 11:56 AM IST

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' मंगलवार को कोविड-19 से जुड़े मुद्दों और मिड-डे मील कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक आज दोपहर दो बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी।

वीडियो कॉल पर होगी चर्चा

इस बारे में मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, "एचआरडी मंत्री कोविड-19 से निपटने, मिड-डे मील कार्यक्रम, समग्र शिक्षा कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर वीडियो कॉल कर राज्य के शिक्षामंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे।" दरअसल, मार्च के आखिरी हफ्ते में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से विद्यालयों के बंद रहने के बाद भी स्टूडेंट्स को मिड-डे मील की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा था।

स्टूडेंट्स और पैरेंट्स से ट्विटर किया संवाद

इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को 20 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स और पैरेंट्स के साथ ट्विटर पर संवाद किया था। इस दौरान निशंक ने पैरेंट्स को भरोसा दिलाया मौजूदा हालात के कारण हम बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन और बाद में कक्षाओं में पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाएगा। वहीं, अगले हफ्ते निशंक सिर्फ स्टूडेंट्स से संवाद करेंगे। इसमें जेईई मेन, नीट और बोर्ड परीक्षा आदि को लेकर उनकी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा।

I would like to thank all parents for joining the webinar yesterday.

As a parent myself, I could empathize with your concerns and hope, I was able to address your queries.

Here is the link to the webinar, in case you missed it: https://t.co/IJiGWhIiFq#EducationMinisterGoesLive pic.twitter.com/DzN1qn18gt