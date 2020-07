दैनिक भास्कर Jul 04, 2020, 12:47 PM IST

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए मई 2020 की परीक्षा रद्द कर उसे नवंबर 2020 के साथ विलय करने का फैसला लिया है। इस बारे में इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी। अब सीए मई 2020 के लिए जो कैंडिडेट्स आवेदन कर चुके हैं, उनको नवंबर में आवेदन करते समय ग्रुप और परीक्षा केंद्र बदलने की छूट मिलेगी। ICAI के मुताबिक मौजूदा हालात और स्टूडेंट्स की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला उनके हित में लिया गया है।

दोबारा नहीं देनी होगी फीस

ICAI के अतिरिक्त सचिव एस.के.गर्ग ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए सीए मई 2020 की परीक्षा को नवंबर 2020 के साथ विलय किया गया है। अब कैंडिडेट्स को नवंबर में आवेदन करते समय दोबारा फीस नहीं देनी होगी। इससे पहले ICAI ने कहा था कि अगर एक भी विद्यार्थी 29 जुलाई को होने वाली परीक्षा देना चाहे तो संस्थान परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रतिबद्ध है।

गुरुवार को कोर्ट से मांगा और समय

मई की परीक्षा रद्द होने के बाद अब विद्यार्थियों को नवंबर के परीक्षा के लिए बस आवेदन करना होगा। इसकी फीस मई की परीक्षा की फीस के साथ एडजस्ट हो जाएगी। इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले के मद्देनजर सीए परीक्षाओं को आयोजित करने में कठिनाइयां हो सकती हैं। ऐसे में स्थिति के आकलन के लिए इंस्टीट्यूट ने कोर्ट और समय मांगा था।

IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR MAY 2020 EXAMINATIONS

For more details please visithttps://t.co/y9gAcm7L1o

For any queries pls email at [email protected]@atulguptagst@JambusariaNiharpic.twitter.com/EcFr01CNUO