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  • ICAI CA 2020| ICAI Advises Candidates Sending Threatening Emails To Exam Centers, Warns Them To Take Legal Action By Issuing Advisory

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ICAI CA 2020:परीक्षा केंद्रों को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले कैंडिडेट्स को ICAI ने दी सलाह, एडवाइजरी जारी कर कानूनी कार्रवाई करने की दी चेतावनी

14 मिनट पहले
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इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने परीक्षा केंद्रों को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले कैंडिडेट्स को कड़ी चेतावनी देते हुए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक एडवाइजरी जारी की है। जारी एडवाइजरी में इंस्टीट्यूट ने कहा कि इस तरह की हरकत करने पर कैंडिडेट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

ICAI ने यह भी कहा कि नवंबर में होने वाली सीए परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ कैंडिडेट्स की ओर से परीक्षा केंद्रों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। इंस्टीट्यूट ने इसे गंभीरता के साथ लेते हुए कैंडिडेट्स की इस गलत हरकत को परीक्षा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना माना। ऐसे में इस तरह की हरकत करने वाले कैंडिडेट्स के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। इंस्टीट्यूट ने कैंडिडेट्स की समस्याओं के निपटारे के लिए एक गूगल फोरम भी बनाया है।

इंस्टीट्यूट ने मांगी कैंडिडेट्स की जानकारी

परीक्षा केंद्र को धमकी भरे ईमेल भेजने वाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई करते हुए इंस्टीट्यूट ने परीक्षा केंद्रों को निर्देश दिए है कि वह इस तरह के मामलों की सूचना संस्थान के दें और ऐसे उम्मीदवारों के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर की भी जानकारी दें। कोई भी कैंडिडेट किसी भी धमकी भरे मेल को परीक्षा केंद्रों पर भेजता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और इस तरह के दुस्साहस के लिए कार्रवाई करने में इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी संकोच नहीं किया जाएगा। इसलिए, कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं के हित में इस तरह के दुःसाहस करने से बचें।

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