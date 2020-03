दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 03:23 PM IST

एजुकेशन डेस्क. कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया है। इसके चलते सभी शिक्षण संस्थान बंद है और परीक्षाएं भी निरस्त कर दी हैं। इसी बीच अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने मई में होने वाली सीए की परीक्षा को स्थगित कर दिया है।

19 जून से होगी परीक्षा

इस बारे में इंस्टीट्यूट ने पहले जानकारी थी कि परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा। लेकिन अब आईसीएआई ने नोटिस जारी कर बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षाएं अपने तय समय पर ना होकर नई तारीख पर होगी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर 2 मई से 18 मई तक होने वाली परीक्षा अब 19 जून से 4 जुलाई को आयोजित की जाएगी।

IMPORTANT ANNOUNCEMENT - POSTPONEMENT OF CHARTERED ACCOUNTANT EXAMINATIONS, MAY 2020

