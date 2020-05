दैनिक भास्कर May 30, 2020, 12:12 PM IST

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सेंटर में बदलाव करने के लिए करेक्शन विंडो दोबारा ओपन करने जा रहा है। ऑनलाइन करेक्शन करने के लिए विंडो 7 जून को सुबह 11 बजे से खुलेगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट icai.org के माध्यम से बदलाव कर सकते हैं। यह विंडो सिर्फ दो दिन यानी 9 जून, 2020 तक ओपन रहेगी। उसके बाद लिंक विंडो बंद हो जाएगी।

29 जुलाई से 16 अगस्त तक आयोजित होगी परीक्षा

आईसीएआई सीए परीक्षा 29 जुलाई से 16 अगस्त तक आयोजित करेगा। इससे पहले यह परीक्षा मई और फिर जून और जुलाईमें आयोजित होने वाली थी, इसे बाद में स्थगित कर दिया गया। फाउंडेशन कोर्स न्यू स्कीम की परीक्षाएं 7, 9, 11 और 14 अगस्त को होंगी। जबकि इंटरमीडिएट (आईपीसी कोर्स) एग्जामिनेशन ओल्ड स्कीम ग्रुप-1 की परीक्षाएं 30 जुलाई, 2, 4 और 6 अगस्त, ग्रुप-2 की परीक्षाएं 8, 10 और 13 अगस्त को आयोजित होंगी।

ये है परीक्षा की तारीख

इसी तरह से आईपीसी (न्यू स्कीम) की ग्रुप-1 की परीक्षाएं 30 जुलाई, 2 अगस्त, 4 अगस्त और 6 अगस्त को, जबकि ग्रुप-2 की परीक्षाएं 8, 10, 13 और 16 अगस्त को होंगी। फाइनल कोर्स (ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम) ग्रुप-1 की परीक्षाएं 29 जुलाई, 31 जुलाई, 3 और 5 अगस्त को, जबकि ग्रुप-2 की परीक्षाएं 7, 9, 11 और 14 अगस्त को होंगी। वहीं, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पार्ट-1 के ग्रुप-ए की परीक्षाएं 30 जुलाई और 2 अगस्त को जबकि ग्रुप-बी की परीक्षाएं 4 और 6 अगस्त को होंगी।

Re-Opening of On-Line Facility (Correction Window) for Seeking Change of Examination Centre for Appearing in July 2020 CA Examinations

For more details please visithttps://t.co/e6yG5eFiHb pic.twitter.com/06pwIl1p7X