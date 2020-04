दैनिक भास्कर Apr 22, 2020, 12:44 PM IST

कोरोनावायरस संक्रमण का असर पढ़ाई और परीक्षाओं पर भी खासा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से एक ओर जहां देश में सभी परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं, वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) ने सीएस एग्जाम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अपने ट्विटर हैंडल पर आईसीएसआई ने नोटिफिकेशन जारी करके हुए जानकारी दी कि जून में होने वाला सीएस एग्जाम अपने तय शेड्यूल 1 जून से ही आयोजित किया जाएगा। इतना ही नहीं इस परीक्षा के लिए एप्लिकेशन विंडो को भी दोबारा खोल दिया गया है।

