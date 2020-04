दैनिक भास्कर Apr 02, 2020, 11:36 AM IST

एजुकेशन डेस्क. देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के चलते परीक्षाओं के स्थगित होने का दौर जारी है। इसी बीच अब आईआईटी दिल्ली ने मई में होने वाली जेईई-एडवांस्ड 2020 को स्थग‍ित कर दिया है। इस बारे में दिल्ली आईआईटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जानकारी दी। इस परीक्षा का आयोजन 17 मई, 2020 को होना था। फिलहाल आईआईटी की तरफ से इसके लिए कोई नई तारीख तय नहीं की गई है। आईआईटी दिल्ली पहले मेन्स परीक्षा के लिए शेड्यूल निकालेगा जो कि अप्रैल महीने में संभाव‍ित है। जेईई- एडवांस्ड के जरिए देश भर के 23 आईआईटी में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है।

आईआईटी दिल्ली आयोजित कर रहा परीक्षा

इस साल जेईई मेन और एडवांस की परीक्षा आईआईटी दिल्ली आयोजित कर रहा है। आईआईटी दिल्ली ने ट्वीट कर बताया कि कोरोना वायरस की वजह से जेईई मेन की परीक्षा स्थगित हो गई है, ऐसे में जेईई एडवांस की परीक्षा को भी स्थगित किया जा रहा है। इस परीक्षा में साल 2018, 2019 में कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके और उम्मीदवार इस साल 12वीं की परीक्षा दे रहे उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। इस जेईई मेन एग्जाम के लिए उम्र की सीमा नहीं निर्धारित है।

#IITDelhi, the organizing institute for Joint Entrance Examination (JEE-Advanced) 2020, has postponed the entrance examination that was scheduled to be held on May 17, 2020.