दैनिक भास्कर Jun 07, 2020, 06:29 PM IST

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) हैदराबाद के रिसर्चस ने दावा किया है कि उन्होंने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए एक ऐसी किट बनाई है, जिससे सिर्फ 20 मिनट में ही नतीजे आ जाएंगे। रिसर्चस का यह भी दावा है कि उनकी बनाई यह किट मौजूदा समय में इस्तेमाल की जा रही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेस चैन रिएक्शन (आरटी- पीसीआर) पर बेस्ड नहीं है। इस किट की खास बात यह है कि यह 550 रुपए की कीमत पर तैयार की गई है और बड़े पैमाने पर बनाई जाने पर इसकी कीमत 350 रुपए तक हो सकती हैं।

आरटी- पीसीआर की तरह ही काम करेगी किट

किट का हैदराबाद के ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में क्लिनिकल परीक्षण भी किया जा रहा है। साथ ही शोधकर्ताओं ने इसके पेटेंट के लिए आवेदन भी किया है और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर से भी मंजूरी मांगी गई है। इंस्टिट्यूट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह बताया कि कोरोनावायरस की जांच के लिए तैयार की गई यह किट 20 मिनट के अंदर ही लक्षण और गैर लक्षण वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट दे सकती है। इस किट की खास बात यह है कि यह आरटी- पीसीआर की तरह ही काम करती है।

आईआईटी दिल्ली भी बना चुकी किट

उन्होंने कहा कि यह कम मूल्य की यह किट आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाई जा सकती है और इसकी मदद से मरीज के घर पर ही जांच की जा सकती है। ऐसे में इस टेस्टिंग किट को मौजूदा जांच प्रणाली के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले आईआईटी दिल्ली ने रियल टाइम पीसीआर बेस्ड टेस्टिंग किट बनाई थी, जिसको आईसीएमआर से मंजूरी भी मिली है। जिसके बाद अब आईआईटी हैदराबाद कोरोना टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का दूसरा शिक्षण संस्थान बन गया है। इस बारे में मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी ट्वीट कर जानकारी दी और शोधकर्ताओं की सराहना भी की।

Talented researchers of IIT Hyderabad have innovated a low-cost test kit that can detect #Covid-19 within 20 minutes.

The kit is easy to carry around, and tests can be done at the point of care.

Well done, team👏👏



More: https://t.co/Tt7oI5N4vy pic.twitter.com/KlvTakV8Bs