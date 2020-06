दैनिक भास्कर Jun 04, 2020, 03:14 PM IST

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), मद्रास घर बैठे स्टूडेंट्स को फ्री ऑनलाइन कोर्स करने का मौका दे रहा है। इंस्टीट्यूट ने बीते महीने ही जुलाई से दिसंबर सेमेस्टर के लिए 400 मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों शुरुआत कर दी है। इन कोर्सेस में हिस्सा लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट onlinecourses.nptel.ac.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाय कर सकते हैं। सभी 400 मुफ्त ऑनलाइन कोर्स स्वयं (SWAYAM) के तहत नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग (NPTEL) पोर्टल पर आयोजित किए जाएंगे।

8 सप्ताह से 12 सप्ताह का होगा कोर्स

8 सप्ताह से 12 सप्ताह की अवधि वाले यह 400 पाठ्यक्रम सभी के लिए ओपन हैं। कैंडिडेट्स इन कोर्सेस के लिए 27 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही पाठ्यक्रम की शुरुआत 20 जुलाई से होगी। यह पाठ्यक्रम 1 सितंबर को समाप्त होंगे, जिसके बाद पाठ्यक्रमों के लिए 27 सितंबर से परीक्षाएं शुरू होंगी। ये परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक। इसके अलावा स्टूडेंट्स 1000 रुपए का शुल्क देकर इस कोर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

आठ असाइनमेंट करने होंगे जमा

कोर्स का सर्टिफिकेट लेने के लिए छात्र को कुल आठ असाइनमेंट में से सर्वश्रेष्ठ छह असाइनमेंट में से 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। वहीं प्रोक्टेड सर्टिफिकेशन परीक्षा में 100 में से 75 प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य है। कोर्स से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट्स आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट सकते हैं।

@nptelindia @iitmadras begins enrolment for more than 400 online courses completely free from 20th May 2020 for the July-December 2020 semester. Students can register here https://t.co/mJZQz3Hfxo

This is open to all. pic.twitter.com/iTGFFp65iP