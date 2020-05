दैनिक भास्कर May 29, 2020, 10:51 AM IST

देशभर में कोरोना की वजह से बने हालातों के मद्देनजर अब IND-SAT की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी साझा की है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर बताया कि 30 मई से जुलाई के बीच होने वाली IND-SAT परीक्षा को मौजूदा हालात को देखते हुए स्थगित किया जा रहा है। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

नई तारीखों का ऐलान जल्द

अपने ट्वीट में मानव संसाधन मंत्री ने बताया कि दुनियाभर में कोरोना संकटकाल से बने हालातों और कई अंतरराष्ट्रीरीय स्टूडेंट्स की तरफ से किए गए अनुरोध के बाद IND-SAT की परीक्षा को निरस्त करनेे का फैसला लिया गया है। यह परीक्षा देशभर में 30 मई से जुलाई के बीच आयोजित कि जानी थी। फिलहाल परीक्षा की नई तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है। मंत्री ने कहा है कि जल्द ही नई तारीखों की घोषणा की जाएगी।

📢Announcement

Considering the current #covidcrisis in the world & upon receiving requests from many international students, we have decided to postpone the IND-SAT exam that was initially scheduled for 30 May'20 to July'20.

The date of the examination will be announced soon. pic.twitter.com/zBNzFvFawO