जानकी देवी मेमोरियल कालेज ने किया अपने वार्षिक महोत्सव COMTALK 2019 का आगाज़

कॉलेज के उत्सव कॉलेज के छात्रों को उनके जीवन मे अपनी प्रतिभाओं को जानने और निखारने के मौके प्रदान करते हैं। इन महोत्सवों में छात्रों को नए अनुभव मिलते हैं, जिनसे वो अपने जीवन में बहुत कुछ सीख पाते हैं। इसलिए हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेज में इस तरह के कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिसका इंतजार सभी छात्रों को वर्ष भर रहता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय का जानकी देवी मेमोरियल कालेज भी हर साल ऐसे ही महोत्सवों का आयोजन करता है इसमें से एक महोत्सव "COMTALK" के नाम से पूरे विश्वविद्यालय मे प्रसिद्ध है जो वाणिज्य विभाग के वार्षिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस महोत्सव का इंतजार ना सिर्फ जानकी देवी मेमोरियल कालेज की छात्रों को बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हज़ारों छात्रों को रहता है। इसलिए हर साल की तरह इस बार भी COMTALK, 22 फरवरी 2019 को बड़े ही उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है।

जिस तरह लोग अपने जीवन में असंख्य रंगों को अनुभव करते हैं, और हर रंग का अपना एक महत्व होता है। इसी विचार को आगे बढ़ते हुये इस बार COMTALK2019 का थीम "MYRIAD OF COLOURS" यानी "असंख्य रंग" रखी गयी है।

COMTALK2019 की शुरुआत उद्घाटन समारोह से की जाएगी और उसके बाद छात्रों के लिए 7 अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं का नाम है:

Seal the Deal, Coffee at Comtalk, Commerce Roadies, One Day CA, Fashion Show (Monopoly- Jahan Paisa Bolta Hai), Make it Sell और Doodle Woogle। Fashion Show और Doodle Woogle। इन खेलो के विजेताओं को चुनने के लिए आरूशी सोनी, राहुल कौशिकी, साक्षी सिंधवानी और साधिका गुप्ता जैसे कुछ युवाा और नामी हस्तियों को खास तौर से आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा COMTALK में TVF Talent Hunt भी आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए भारी संख्या में छात्रों की उत्सुकता अभी से देखी जा रही है।