कोरोना के बढ़ते प्रसार के बीच एनटीए ने एक बार फिर जेईई मेन- 2020 कैंडिडेट्स के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है। वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस नोटिफिकेशन को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट्स अब 31 मई तक एप्लिकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं।

31 मई तक करें सुधार

नोटिफिकेशन जारी करते हुए एनटीए जानकारी दी कि कैंडिडेट्स जेईई मेन- 2020 के एप्लिकेशन फॉर्म में करेक्शन करते हुए अपने सेंटर में बदलाव आदि कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स 31 मई शाम 5:00 बजे तक सुधार कर सकेंगे। एप्लिकेशन फॉर्म में करेक्शन से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट्स एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.ac.in या www.ntaneet.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।

19 से 23 जुलाई को होगी परीक्षा

इससे पहले अप्रैल में होने वाले जेईई मेन को मौजूदा हालात के चलते स्थगित कर दिया गया था। लेकिन बाद में मानव विकास संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्टूडेंट्स के साथ हुए एक लाइव सेशन के जरिए देशभर के इंजिनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाले जॉइंट एंट्रेस एग्जाम (जेईई) की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। अब यह परीक्षा देशभर में 19 से 23 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी।

📢Announcement

Dear JEE (MAIN) 2020 applicants, after several requests received from you, I have advised @DG_NTA to allow you to make corrections for one last time in the particulars & choice of centre cities in the online application form. pic.twitter.com/WnVBG3Unuu