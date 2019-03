देश का नं.1 MCA Entrance कोचिंग संस्थान जितेन्द्र मिश्रा एकेडमी के को देश की टॉप NIT से MCA Placemnet Year 2018 में विश्व की शीर्ष IT कंपनी में मिला 40 लाख का पैकेज

जितेंद्र मिश्रा एकेडमी के जितेंद्र मिश्रा सर का लक्ष्य

जितेंद्र मिश्रा सर का लक्ष्य है कि शिक्षा कि साथ ही प्रत्येक विध्यार्थी में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना ताकि शिक्षा सिर्फ पेट भरने का साधन न हो कर अपने राष्ट्र एवं समाज के कल्याण में काम आए। परम देश भक्त जितेंद्र सर आचार्य चाणक्य, सुभाषचन्द्र बोस, स्वामी विवेकानंद एवं चन्द्रशेखर आज़ाद को अपना आदर्श मानते है एवं अपने लेक्चर में छात्रों के भीतर देश भक्ति का जज़्बा जगाने के लिए इन देश भक्तों कि जीवनी के माध्यम से प्रत्येक विध्यार्थी में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करते हैं। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी में प्रतिदिन भारत माता कि वंदना के साथ देश के सभी अमर शहीदों एवं देश के सैनिकों को याद करके उन्हें नमन किया जाता है एवं समय समय पर सभी शहीदों का जन्मदिन एवं पुण्यतिथि मना कर उन्हें स्मरण किया जाता है एवं सभी राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। जिससे सभी विध्यार्थी अमर शहीदों का चरित्र अपने जीवन में उतार सके एवं अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सके। जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से निकले विध्यार्थी आज देश के हर क्षेत्र डिफेंस, एविएशन, एरनोटिक्स, रोबोटिक्स आदि में राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं एवं अपने देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व में शक्ति शाली बनाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है और यही कारण है कि एकेडमी में सभी विध्यार्थियों के हीरो सुभास चंद्र बोस, मंगल पांडे, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह हैं और इन्हीं के आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर शिक्षा के इस क्षेत्र माध्यम से राष्ट्र को गौरव शाली बनाना चाहते है एवं भारत को पुन: विश्व गुरु बनाना चाहते है बस यही एकेडमी का एवं जितेंद्र मिश्रा सर का लक्ष्य है।

