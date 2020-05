दैनिक भास्कर May 07, 2020, 12:45 PM IST

केंद्रीय विद्यालय अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए 7 मई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा है, जो 17 मई तक चलेंगी। इन ऑनलाइन क्लासेस के जरिए सेकंडरी और हाई सेकंडरी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक- वाइज लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के जरिए पढ़ाया जाएगा।

ट्विटर हैंडल पर दी जानकारी

इसके लिए सेकंडरी स्टूडेंट्स को स्वंयप्रभा चैनल के जरिए लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस दी जाएंगी। वहीं, हाई सेकंडरी स्टूडेंट्स को एनआईओएस के जरिए ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। केंद्रीय विद्यालय ने इस बारे में ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है। यहां इन क्लासेस को लेकर पूरा शेड्यूल भी जारी किया गया है। स्टूडेंट्स विद्यालय के ऑफिशियल ट्विटर के जरिए इन ऑनलाइन कक्षाओं का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं।

अप्रैल में भी शुरू की थी क्लासेस

इससे पहले केंद्रीय विद्यालय ने अप्रैल के पहले हफ्ते में भी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की थी। इस बारे में केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर तारीख के साथ ही इन कक्षाओं का पूरा शेड्यूल शेयर किया गया है। इसके अलावा इन कक्षाओं को लेने वाले एक्सपर्ट की भी जानकारी दी गई है। स्टूडेंट्स केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए यह क्लासेस को ले सकते हैं। इस समय देश में कोरोनावायरस से बचाव के लिए तीसरे चरण का लॉकडाउन जारी है, जो कि 17 मई चलेगा।

Schedule for LIVE Programme: 7th May to 17th May 2020



Subject-wise/Topic-wise Schedule of Live interaction on SWAYAM Prabha Channels for Secondary and Sr. Secondary Classes by @niostwit. #KVS #DistanceLearning #IndiaFightsCorona #LearningAtHome pic.twitter.com/uXDGleDXyi