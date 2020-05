दैनिक भास्कर May 22, 2020, 12:47 PM IST

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ‘स्वयं’ पर उपलब्ध 82 यूजी और 42 पीजी गैर-इंजीनियरिंग संकाय के मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) का उपयोग करने की सलाह दी है। इसका मकसद क्रेडिट स्थानांतरण को सुगम बनाना है। 'स्वयं बोर्ड' की तरफ से मंजूर इस कोर्स को जुलाई 2020 से शुरू होने वाले सेमेस्टर से पेश किया जाएंगा।

कुलपतियों और प्राचार्यों को भेजी कोर्सेस की लिस्ट

इस बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्र ऑनलाइन लर्निंग कोर्स के लिए यूजीसी के वर्तमान विनियमनों के अनुरूप इन पाठ्यक्रमों को पूरा करके क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यह भी बताया कि यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ 82 यूजी एवं 42 पीजी गैर-इंजीनियरिंग एमओओसी की एक सूची साझा की है, जिसकी पेशकश 'स्वयं प्लेटफॉर्म' पर जुलाई, 2020 सेमेस्टर में की जाएगी।

वरिष्ठ नागरिक एवं गृहणियां भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

मंत्री ने बताया कि इन पाठ्यक्रमों में बायोकेमिस्ट्री /बायोटेक्नोलॉजी/बायोलॉजिकल साइंसेज और बायोइंजीनियरिंग, शिक्षा, कानून, कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट, फार्मेसी, गणित, इतिहास, हिन्दी, संस्कृत आदि जैसे विषय शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के कारण बने मौजूदा हालात में स्टूडेंट्स, टीचर, सीखने के इच्छुक लोग, वरिष्ठ नागरिक एवं गृहणियां भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं।

9वीं से पीजी तक के फ्री कोर्स

मौजूदा दौर में ‘स्वयं’ प्लेटफॉर्म पर आईआईटी, इग्नू, आईआईएम बैंगलोर, एनसीईआईटी आदि के ऑफर किए गए अलग-अलग कोर्स में एडमिशन ओपन हो गए हैं। इसके जरिए स्टूडेंट्स एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनिमल फिजियोलॉजी, इंटरेक्टिव मैथेमेटिक्स सॉफ्टवेयर जीयोजेब्रा आदि कोर्सेस का लाभ उठा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 9वीं से पोस्ट ग्रेजुएट तक के स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोई भी कोर्स आसानी से मुफ्त में एक्सेस कर सकते हैं।

MOOCs offered on @SWAYAMMHRD will now be accepted for credit mobility in colleges as per UGC guidelines!

Another incredible step to maintain continuity of learning for students!

Check out the courses approved & ready to be offered in July'20 semester here: https://t.co/cUnYHqqPze pic.twitter.com/jwSRTUwg0K