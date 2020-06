दैनिक भास्कर Jun 07, 2020, 01:47 PM IST

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक बार फिर होटल मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा - नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (NCHM JEE) 2020 को स्थगित कर दिया है। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी। यह परीक्षा देशभर में 22 जून को आयोजित होनी थी। लेकिन मौजूदा हालात के मद्देनजर इसे फिर से स्थगित कर दिया है। फिलहाल परीक्षा की नई तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

पहले भी स्थगित हुई थी परीक्षा

यह पहली बार नहीं हैै जब परीक्षा को निरस्त किया गया हो। इससे पहले यह परीक्षा अप्रैल में आयोजित होने वाली थी, बाद में जिसे जून तक के लिए टाल दिया गया था और अब एक फिर से इसे स्थगित क दिया है। परीक्षा में उम्मीदवारों को तीन घंटे में 200 प्रश्नों को हल करना होगा। हर सही उत्तर के लिए चार अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए एक अंक काट लिया जाएगा। हॉस्पिटेलिटी और हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के बीएससी पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए हर साल हजारों स्टूडेंट्स आवेदन करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में मिले नंबर के आधार पर उम्मीदवारों को देश के 63 शीर्ष रैंक वाले NCHM संबद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (IHM) में एडमिशन मिलता है।

जुलाई में होगा जेईई मेन, नीट

दुनियाभर के लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना महामारी के कारण देश क सभी शिक्षण संस्थान 16 मार्च से लगातार बंद है। इसके चलते सभी प्रतियोगी और प्रोफेशनल परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। इसी क्रम में जेईई मेन, नीट सहित अन्य कई राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब यह परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी। NCHM JEE के बारे में ट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लिखा, “वर्तमान स्थिति और कई उम्मीदवारों से मिले अनुरोधों के मद्देनजर, मैंने @DG_NTA को प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की सलाह दी है। नई तारीखों की घोषणा समय से पहले की जाएगी। ”

📢Announcement

In view of the current situation and requests received from many candidates, i have advised @DG_NTA to postpone the National Council for Hotel Management Joint Entrance Examination (NCHM JEE) 2020.

The new dates will be announced in due course of time. pic.twitter.com/HSWVl0qaeR