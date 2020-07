दैनिक भास्कर Jul 03, 2020, 04:57 PM IST

नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने प्राइमरी क्लासेस के लिए अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। ये कैलेंडर NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर जारी किया गया है। NCERT ने प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए आठ हफ्ते के शेड्यूल के साथ एक अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। इससे पहले मानव संसाधन और विकास मंत्री ने चार हफ्ते का वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था।

एकेडमिक कैलेंडर का दूसरा भाग

हाल ही में जारी हुआ यह कैलेंडर अगले आठ हफ्तों के लिए प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर का दूसरा भाग है। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर जानकारी दी। मानव संसाधन विकास मंत्री यह कहा कि इसे फॉलो करने से स्टूडेंट्स अपने घरों में स्कूल की शिक्षा तब तक प्राप्त कर सकेंगे, जब तक स्कूल फिर से खुल नहीं रहे हैं।

कैलेंडर में शामिल मेथ्स और लेंग्वेज

इस कैलेंडर को सभी टेक्निकल और सोशल मीडिया उपकरणों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस कैलेंडर में पहली कक्षा से 5 वीं कक्षा के लिए प्रोग्राम के विकली विवरण होते हैं। इसमें मुख्य तौर पर मेथ्स सब्जेक्ट, हिंदी लेंग्वेज, इंग्लिश लेंग्वेज और उर्दू लेंग्वेज शामिल हैं।

Launched an 8-week Alternative Academic Calendar for the primary stage today.

This Calendar contains detailed guidelines for teachers on the use of technology & social media tools to impart education while the students are at home.https://t.co/LsOyxriOtX