दैनिक भास्कर Jun 04, 2020, 12:02 PM IST

नेशनल काउंलिस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने अलग- अलग क्लासेस के लिए ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर जारी दिया है। इसी क्रम में अब NCERT ने हायर सेकंडरी ( 11वीं और 12वीं) के लिए भी अल्टरनेटिव एकेडेमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस बारे में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी। इससे पहले NCERT ने पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए कैलेंडर जारी किया था।

पहले भी जारी हो चुका कैलेंडर

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि ये कैलेंडर दिव्यांग, विशिष्ट जरूरत वाले बच्चों समेत सभी के लिए उपयोगी है। इसमें ऑडियोबुक, वीडियो प्रोग्राम्स, आदि के लिंक भी शामिल किए गए हैं। दरअसल, बच्चों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग (MHRD) ने NCERT के साथ मिलकर एक अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर पहले भी जारी किया था।

कैलेंडर में नए बदलाव

NCERT ने अगले चार हफ्तों के स्टडी प्लान के साथ इस कैलेंडर को तैयार किया है। जारी कैलेंडर के मुताबिक किस सप्ताह में बच्चों को किस तरह, किस विषय का कौन-सा टॉपिक पढ़ाया है, इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही यह भी बताया है कि बच्चों को वह टॉपिक किस तरह पढ़ा सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान घर पर बच्चों से कौन-कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं और कैसे मानसिक तनाव कम कर सकते हैं?

कैलेंडर में कौन-कौन से विषय

Released The Alternative Academic Calendar for Classes XI and XII developed by @ncert today!



This Calendar directs teachers on the use of various technological tools/social media tools to educate students while they are at home. #covid19 pic.twitter.com/jwTq0yVogQ