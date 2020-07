दैनिक भास्कर Jul 03, 2020, 09:09 PM IST

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर के जरिए JEE मेन, JEE एडवांस्ड और NEET के स्थगित होने की जानकारी दी। मौजूदा हालात को देखते हुए मंत्रालय ने परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब JEE मेन की परीक्षाएं 1 सितंबर से 6 सितंबर, जबकि JEE एडवांस्ड 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। वहीं, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट NEET का आयोजन 13 सितंबर को होगा।

CBSE की परीक्षाएं स्थगित होने के बाद से ही JEE और NEET स्टूडेंट्स परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर ट्विटर पर लगातार #postponeNEETandJEE, #Healthoverexams ट्रेंड कर रहे थे। इतना ही नहीं मिडिल ईस्ट देशों में रह रहे स्टूडेंट्स के पैरेंट्स ने भी परीक्षा के स्थगन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इससे पहले जेईई मेन का आयोजन 18 जुलाई से 23 जुलाई और नीट 2020, 26 जुलाई को आयोजित किया जाना था। लेकिन अब परीक्षा के स्थगन की जानकारी मिलते ही एक बार फिर ट्विटर पर # NEET, #JEE, #JEEMains ट्रेंड कर रहा है। इतना ही नहीं परीक्षाओं के खिलाफ मुहिम चला रहे स्टूडेंट्स भी मीम्सके जरिए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।

