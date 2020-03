दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 11:30 AM IST

एजुकेशन डेस्क. कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते पूरे देश में 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया है। ऐसे में केंद्र और राज्यों की सरकार इस संक्रमण की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस क्रम में सभी बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है। इसी बीच अब मेडिकल एंट्रेस एग्जाम यानी नीट को स्थगित कर दिया गया है। 3 मई को होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट (नीट-यूजी) 2020 को अब टाल दिया गया।

15 अप्रैल के बाद जारी होंगे एडमिट कार्ड

इस बारे में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर जानकारी दी। ट्वीट कर उन्होंने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की नीट-यूजी 2020 की परीक्षा मौजूदा हालात के चलते रद्द कर दी गई है। साथ ही उन्होंने स्टूडेंट्स को घर पर रह कर तैयारी के लिए समय का उपयोग करने की सलाह भी दी। इससे पहले 27 मार्च को जारी होने वाले नीट-यूजी 2020 के एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किए गए। जिसे अब 15 अप्रैल के बाद जारी किया जाएगा। इस प्रवेश परीक्षा के जरिए हर साल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, एमबीबीएस, बीडीएस आदि में एडमिशन के साथ ही पशु चिकित्सा पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश भी दिया जाता है।

Since Parents and Students have to travel to different examination centres, to avoid any inconvenience to them, I have directed National Testing Agency @DG_NTA to postpone NEET (UG) 2020 and JEE(Main) till last week of May. pic.twitter.com/loji50ZQq3