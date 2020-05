दैनिक भास्कर May 15, 2020, 02:18 PM IST

मौजूदा हालात के मद्देनजर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की आवेदन तारीखों को बढ़ा दिया है। इस बारे में एजेंसी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब यूजीसी नेट, जेएनयूईई 2020, आईसीएआर 2020 और सीएसआईआर नेट के लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं।

स्टूडेंट के निवेदन पर किया फैसला

यह पहली बार नहीं है जब एनटीए ने राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इन प्रवेश परीक्षाओं की आवेदन तारीखों को आगे बढ़ाया हो। इससे पहले एजेंसी ने इन परीक्षाओं की आवेदन तारीख 15 मई कर दी थी। अब इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। इस बारे में ट्वीट करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि मौजूदा हालात और स्टूडेंट्स के निवेदन के मद्देनजर आवेदन की तारीख बढ़ाने का फैसला किया गया है।

ऐसे करें आवेदन-

In view of the hardships faced by the parents & students due to #COVID19 epidemic and requests received from many students, I have advised @DG_NTA to extend/ revise the dates of submission of online application forms for various Examinations:

⭕ICAR⭕JNUEE⭕UGC-NET ⭕CSIR-NET pic.twitter.com/vp1HCL7l4U